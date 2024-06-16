1. Marvel's Spider-Man 2

Peter Parker ve Miles Morales, önceki Spider-Man oyununun başarısını takip eden yeni bir macerada buluşuyor.

2. Final Fantasy VII Rebirth

Cloud ve ekibi, Midgar'dan öteye uzanan büyüleyici bir yolculuğa çıkacaklar.

3. Tekken 8

Efsanevi dövüş oyunu serisinin yeni ve heyecan verici bir bölümü.

4. Rise of the Ronin

Team Ninja tarafından geliştirilen, samuray temalı bir aksiyon-macera oyunu.

5. Prince of Persia: The Lost Crown

Antik Pers atmosferinde geçen, mitolojik bir aksiyon-macera platform oyunu.

6. Suicide Squad: Kill the Justice League

DC Comics'in anti kahramanları, Justice League'e karşı savaşacakları bir co-op aksiyon oyununda yer alacaklar.

7. Stellar Blade

Uzaylı istilaları ve dev robotlarla dolu bir aksiyon-RPG deneyimi sunacak.

8. Like a Dragon: Infinite Wealth

Yakuza serisinin yan oyunu, yeni bir hikaye ve karakterlerle oyuncuları bekliyor.

Diğer beklenen oyunlar arasında, Harry Potter evreninde geçen açık dünya aksiyon RPG oyunu Hogwarts Legacy, Luminous Productions'dan büyülü bir aksiyon RPG oyunu olan Forspoken, ve Bohemia Interactive'den gizemli bir uzay istasyonu oyunu Pragmata bulunuyor.

Oyunseverler ayrıca Amicia ve Hugo'nun hikayesini anlatan A Plague Tale: Requiem, Tango Gameworks'ten birinci şahıs aksiyon-macera oyunu Ghostwire: Tokyo, ve klasik korku serisi Dead Space'in yeniden yapımı gibi heyecan verici projeleri bekleyebilirler.

Sony, bu oyunların 2024 yılında piyasaya sürülmesini planlıyor, ancak bazı gecikmelerin yaşanabileceğini belirtiyor.