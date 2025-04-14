Sony Interactive Entertainment (SIE), 14 Nisan 2025 itibarıyla Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da PlayStation 5 fiyatlarını artırdı. Şirket, bu artışın sebebi olarak küresel ekonomik koşullar ve yüksek enflasyonu gösterdi. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa’da PS5’in dijital sürümü 450 Euro'dan 499,99 Euro'ya, İngiltere’de ise 429,99 £’dan 499,99 £’a yükseldi. Bu da yaklaşık %11’lik bir zam anlamına geliyor.

Türkiye’de PS5 Fiyatları 32 Bin TL'yi Görebilir

Türkiye’de şu anda PS5 dijital sürümünün fiyatı 28.000 – 29.000 TL bandında seyrediyor. Eğer Avrupa’daki zam oranı Türkiye’de de benzer şekilde uygulanırsa, PS5’in yeni fiyatı 31.000 – 32.000 TL seviyelerine çıkabilir. Henüz resmi bir zam açıklaması yapılmasa da, yerel distribütörlerin önümüzdeki günlerde fiyatları güncellemesi bekleniyor.

PS5 Pro Sabit Kaldı, Disk Sürücüsünde İndirim Var

Öte yandan Sony, PS5 Pro modelinde herhangi bir fiyat değişikliğine gitmedi. Bu model, performans odaklı kullanıcılar için aynı fiyattan satılmaya devam edecek. Sürpriz bir şekilde, harici disk sürücüsünün fiyatında ise indirime gidildi. Avrupa’da 79,99 Euro, İngiltere’de 69,99 £ olan disk sürücüler; Avustralya ve Yeni Zelanda’da sırasıyla 124,95 AUD ve 139,95 NZD’den satışa sunulacak.

Diğer Bölgelerde de Zam Kapıda

Sony, Avrupa ve Okyanusya dışında Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde de fiyat güncellemeleri olabileceğini duyurdu. Bu durum, Türkiye gibi pazarlarda PS5’in yakın zamanda zamlanabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Kullanıcılar, resmi güncellemeler için direct.playstation.com adresini ziyaret edebilir veya yerel teknoloji mağazalarıyla iletişime geçebilir.