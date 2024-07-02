Playstation oyunlarına yönelik yapılan son zamlarla birlikte, AAA kalite oyunların fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Özellikle ön siparişte olan oyunlarda fiyatlar önemli ölçüde yükseldi.

Öne Çıkan Fiyat Artışları:

Gof of War: Ragnarök : 2.799₺

: 2.799₺ Star Wars Outlaws : 2.799₺

: 2.799₺ CoD: Black Ops 6 : 2.799₺

: 2.799₺ Silent Hill 2 Remake : 2.499₺

: 2.499₺ Assassin’s Creed Shadows : 2.799₺

: 2.799₺ Astro Bot : 2.499₺

: 2.499₺ Rise of the Ronin : 1.999₺

: 1.999₺ Marvel's Spider-Man 2 : 1.999₺

: 1.999₺ Black Myth: Wukong : 2.499₺

: 2.499₺ Life is Strange: Double Exposure: 2.099₺

Bu artışlar, Ocak ayında gerçekleşen iki büyük fiyat artışının ardından gelen üçüncü zam dalgası oldu. Ocak ayında, Playstation Store'daki AAA oyunların fiyatları %34-%40 oranında artarak 2.000 TL barajını aşmıştı. Şimdi ise birçok oyunun fiyatı 2.500 TL ile 2.800 TL arasında değişiyor.

Bu fiyat artışları, Türkiye'deki yüksek döviz kuru rejimi ve dijital oyun pazarındaki genel fiyat yükselişleri ile ilişkilendiriliyor.