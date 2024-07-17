Sony, PlayStation kullanıcılarının oyunları satın alıp indirebileceği PlayStation Store için büyük bir Yaz İndirimleri kampanyası başlattı. 1 Ağustos 2024'e kadar sürecek kampanya kapsamında, yüzlerce PlayStation oyununda yüzde 90'a varan indirimler sunuldu.

Zamların ardından gelen indirimler

1 Temmuz'da PlayStation Store'da gerçekleştirilen büyük zamlarla AAA kalite oyunların fiyatları 2 bin 500 TL ile 3 bin TL seviyelerine yükselmişti. Bu zamlardan sonra bazı oyun fiyatları şöyle olmuştu:

God of War: Ragnarök: 2 bin 799 TL

Star Wars Outlaws: 2 bin 799 TL

CoD: Black Ops 6: 2 bin 799 TL

Silent Hill 2 Remake: 2 bin 499 TL

Assassin’s Creed Shadows: 2 bin 799 TL

Astro Bot: 2 bin 499 TL

Rise of the Ronin: bin 999 TL

Marvel's Spider-Man 2: bin 999 TL

Black Myth: Wukong: 2 bin 499 TL

Life is Strange: Double Exposure: 2 bin 99 TL

İndirimli oyun fiyatları

Zamların ardından PlayStation Store'da başlatılan Yaz İndirimleri, oyunculara büyük bir nefes aldırdı. İşte bazı popüler oyunların indirimli fiyatları:

Elden Ring (PS4/PS5): Normal fiyat: bin 499 TL - İndirimli fiyat: bin 49 TL (yüzde 30)

Call of Duty Modern Warfare 3 (PS4/PS5): Normal fiyat: bin 999,99 TL - İndirimli fiyat: bin 99 TL (yüzde 45)

Hogwarts Legacy (PS5): Normal fiyat: 2 bin 249 TL - İndirimli fiyat: 899,60 TL (yüzde 60)

Red Dead Redemption (PS4): Normal fiyat: bin 629 TL - İndirimli fiyat: 537,57 TL (yüzde 67)

GTA V Premium Edition (PS4): Normal fiyat: bin 129 TL - İndirimli fiyat: 677,40 TL (yüzde 40)

NBA 2K24 (PS5): Normal fiyat: bin 500 TL - İndirimli fiyat: 150 TL (yüzde 90)

Sea of Thieves (PS5): Normal fiyat: 999 TL - İndirimli fiyat: 699,30 TL (yüzde 30)

Star Wars Jedi: Survivor (PS5): Normal fiyat: 2 bin 900 TL - İndirimli fiyat: bin 305 TL (yüzde 55)

Assassin's Creed Valhalla (PS4/PS5): Normal fiyat: 470 TL - İndirimli fiyat: 117,50 TL (yüzde 75)

Alan Wake 2 (PS5): Normal fiyat: bin 99 TL - İndirimli fiyat: 714,35 TL (yüzde 35)

Marvel's Spider-Man Remastered (PS5): Normal fiyat: 466,78 TL - İndirimli fiyat: 270,73 TL (yüzde 42)

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (PS4 /PS5): Normal Fiyat: 999 TL - İndirimli Fiyat: 249,75 TL (%75)

It Takes Two (PS4/PS5): Normal Fiyat: 1.499 TL - İndirimli Fiyat: 524,99 TL (%65)

Hi-Fi Rush (PS5): Normal Fiyat: 507,83 TL - İndirimli Fiyat: 304,69 TL (%40)

Mortal Kombat 11 (PS4/PS5): Normal Fiyat: 349 TL - İndirimli Fiyat: 34,90 TL (%90)

Need for Speed Unbound: Normal Fiyat: 1.400 TL - İndirimli Fiyat: 210 TL (%85)