Aile, bu söylentiyi kesin bir dille yalanladı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

"Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali’nin, Kasım ayında tutuklanan Dilan Polat’ın 2 aydır dışarıda olduğunu ve bir evde kaldığını ileri sürmesi üzerine Polat ailesinden hızlı bir yanıt geldi. Ailenin gelini Hazal Erdoğan, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

"Öyle bir şey söz konusu değil"

“Çok fazla mesaj geldiği için açıklama yapmak istedim. Arkadaşlar çıkan haberlere inanmayın, öyle bir şey söz konusu değil. İlahi adalet yerini bulacak, az kaldı inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin.”