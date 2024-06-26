Banu Parlak davasında tahliye edilen Engin Polat Dilan Polat , Sezgin Polat ve Alper Polat adına adak kurbanı kesildi. Bu anlamlı an, Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Uzun tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

"Yakın zamanda daha da güzel kavuşmalar yaşayacağız"

Kübra Uzun, yaptığı paylaşımda adak kurbanlarının görsellerini ekleyerek, "Bugünleri gösteren Allah'a hamdolsun. Çok dua ettiniz, bizler de adaklarımızı yerine getirdik. Allah kabul etsin. İnşallah yakın zamanda daha da güzel kavuşmalar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Polat ailesi, bu süreçte kendilerini destekleyen ve dualarıyla yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti.