Türk televizyonunun en önemli dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, son olarak Mekke’de görüntülendi. Şaşmaz, dizinin unutulmaz karakteriyle tanınan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, bu kez dini bir ziyaret için Mekke'deydi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı, Mekke'ye gitti

Necati Şaşmaz, bir hayranı tarafından Mekke’de görüntülendi. Polat Alemdar karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi kazanan ünlü oyuncu, dizideki imajından farklı olarak Mekke’de oldukça sade bir şekilde görüldü. Mekke’deki bu an, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, Şaşmaz’ın ziyaretinin detaylarını merak konusu yaptı.