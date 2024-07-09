Kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce iade edildi. Mahkeme, davanın ağır ceza mahkemesinde açılması gerektiğini belirtti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
İddianameyi değerlendiren asliye ceza mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini belirterek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Başsavcılığın dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesi bekleniyor.