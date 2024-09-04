Adana'nın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Dilan ve Engin Polat'ın da dahil olduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarıyla karşı karşıya olan sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır bulundu. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu gibi tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı.

Soruşturma ve iddianame detayları

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuna göre, tasfiye halindeki firmalardan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilerek 200 milyon lira para girişinin yapıldığı belirlenmişti. Ayrıca, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin isminin başka bir firmaya verildiği ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Dilan Polat tahliye edilmişti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası talep ederken, diğer şüpheliler için de değişen oranlarda hapis cezası istenmişti. Dilan Polat, 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış, 19 Ağustos 2024'te tahliye edilmişti.