Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunuldu. Ancak, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi değerlendirerek davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar verdi ve dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

İddianame detayları

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma, kara para aklama, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma ile üye olma suçlarını kapsıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, bu şüpheliler hakkında kapsamlı bir iddianame hazırladı. İddianamede, Dilan ve Engin Polat dahil olmak üzere şüpheliler için 13 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Üç ayrı suçtan yargılanacaklar

Şüpheliler, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından yargılanacaklar. İddianamede, şüphelilerin örgüt yapısı içinde suçtan elde edilen mal varlıklarını akladıkları ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri iddia ediliyor. Ayrıca, suç örgütü kurma ve bu örgüte üye olma suçlamaları da iddianamede yer alıyor.

Mahkeme kararı

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi değerlendirerek davanın kendi yetkisini aşan bir ağır ceza gerektirdiğine karar verdi. Bu nedenle dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade ederek, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini bildirdi.