Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trajik bir otobüs kazası sonrasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kazadan etkilenen vatandaşlara yönelik acil psikososyal destek çalışmalarını başlattı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır" dedi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Göktaş, ayrıca yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır.



Elim kazada hayatını… — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 9, 2024