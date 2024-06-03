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Kavgaya karışanların üzerine aracı sürdüğü iddia edilen İ.Y. ile F.A.Ö'nün tutuklandığı, S.Ö. hakkında ise ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

Olayda İ.Y, F.A.Ö. ve S.Ö'nün aralarında bulunduğu 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Cenaze törenine, Özkan'ın ailesi ve yakınları ile Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Eski Polatlıspor Kulüp Başkanı Özkan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Polatlı Besihaneler bölgesinde 25 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan kavga sırasında iki çocuk babası Serkan Özkan (43), taraflardan birinin kavgaya karışanların üzerine sürdüğü aracın altında kaldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde kavga ya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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