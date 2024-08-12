Pole Pozisyonu Nedir?

Pole pozisyonu, yarışlara en önde başlama avantajını ifade eden terimdir. Pilotlar, sıralama turları boyunca en iyi dereceyi elde etmeye çalışarak bu prestijli pozisyonu kazanmayı hedeflerler. Yarışa en önde başlamak, stratejik bir avantaj sağlarken, yarışın gidişatını da büyük ölçüde etkileyebilir. "Pole pozisyonu" terimi aslında at yarışlarından gelmektedir.

Yarışa en önde başlayan atı ifade etmek için kullanılan bu terim, zamanla motor sporlarına da uyarlanmıştır. Pist yarışlarında, yarışa ilk sırada başlayacak pilot, pole pozisyonu sahibi olarak anılır ve bu pozisyon, genellikle sıralama turlarında elde edilen derecelere göre belirlenir. Ancak, bazı durumlarda, önceki yarışların sonuçları da bu pozisyonun belirlenmesinde etkili olabilir.