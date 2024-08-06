Polikistik Over Sendromu, üreme çağındaki kadınlarda sıkça görülen ve hormon dengesizlikleri ile karakterize edilen bir durumdur. Kadınların yaklaşık %5-12'sinde gözlemlenen bu sendromda, yumurtalıklarda birden fazla küçük kist oluşur ve yumurtalıklar normalden büyük olabilir. Sendromun adı, "polikistik" (çok sayıda kist) ve "over" (yumurtalık) terimlerinin birleşiminden türetilmiştir.

PKOS’un 3 Ana Bulgusu:

Polikistik görünüme sahip yumurtalıklar Adet düzensizlikleri Yüksek erkeklik hormonu (androjen) seviyeleri veya bu hormonun etkileri (hirsutizm, akne, saç dökülmesi)

Polikistik Over Sendromu (PKOS) Nedenleri

PKOS’un kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, çeşitli etkenler rol oynamaktadır:

Genetik: Ailesel yatkınlık, PKOS’un nedenleri arasında yer alır.

Ailesel yatkınlık, PKOS’un nedenleri arasında yer alır. İnsülin Direnci: PKOS hastalarının %70'inde görülen bu durum, hücrelerin insüline karşı direnç göstermesi ve vücudun daha fazla insülin üretmesine neden olmasıdır. Yüksek insülin seviyeleri yumurtalıkların androjen üretimini artırır.

PKOS hastalarının %70'inde görülen bu durum, hücrelerin insüline karşı direnç göstermesi ve vücudun daha fazla insülin üretmesine neden olmasıdır. Yüksek insülin seviyeleri yumurtalıkların androjen üretimini artırır. Obezite: İnsülin direnci ve inflamasyonun başlıca risk faktörü olup, kilo fazlalığı PKOS belirtilerini kötüleştirebilir.

İnsülin direnci ve inflamasyonun başlıca risk faktörü olup, kilo fazlalığı PKOS belirtilerini kötüleştirebilir. Inflamasyon: PKOS hastalarında artmış inflamasyon gözlemlenmektedir ve fazla kilo inflamasyonu artırabilir.

PKOS Belirtileri:

Adet düzensizlikleri (genellikle uzun aralıklarla adet görme)

Fazla kanama

Vücutta kıllanma artışı (hirsutizm)

Akne (sivilce)

Kilo artışı

Erkek tipi saç kaybı

Ciltte koyulaşma

Olası Sonuçlar:

İnfertilite (Kısırlık): Yumurtlama sorunları nedeniyle kısırlık riski artar.

Yumurtlama sorunları nedeniyle kısırlık riski artar. Metabolik Sendrom: Obezite ve PKOS, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri ve kötü kolesterol seviyeleri riskini artırır.

Obezite ve PKOS, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri ve kötü kolesterol seviyeleri riskini artırır. Uyku Apnesi: Uyku sırasında nefes almanın kesilmesiyle ilgili bir sorundur.

Uyku sırasında nefes almanın kesilmesiyle ilgili bir sorundur. Endometrial Kanser: Yumurtlama eksikliği nedeniyle sürekli östrojen salınımı endometrial kanser riskini artırır.

Yumurtlama eksikliği nedeniyle sürekli östrojen salınımı endometrial kanser riskini artırır. Depresyon: PKOS, depresyon ve anksiyete riskini artırabilir.

PKOS Tedavisi

Tedavi süreci, yaşam tarzı değişikliklerinden ilaç tedavilerine kadar çeşitli adımları içerir:

Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Kilo kaybı, adet düzeninde iyileşme ve PKOS belirtilerinde azalma sağlayabilir. Düşük karbonhidrat diyetleri insülin direncini kırmada etkili olabilir. İlaç Tedavisi: Doğum kontrol hapları ve antidiyabetik ilaçlar, hormon dengesizliklerini yönetmekte yardımcı olabilir. İnfertilite Tedavisi: Kısırlık yaşayan hastalar için tüp bebek tedavisi önerilebilir. Hirsutizm ve Diğer Sorunlar: Aşırı kıllanma, sivilce ve saç dökülmesi gibi sorunların tedavisi için Polikistik Over Sendromu ve Hirsutizm Kliniklerinde takip yapılır.

PKOS, uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile yönetilebilir ve kadınların yaşam kalitesini artırabilir.