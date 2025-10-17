İzmir’in Karabağlar ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.A. polis operasyonuyla yakalandı.
Karabağlar’da araç hırsızlıklarına yönelik operasyon
İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, son dönemde artan araç hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı araçtan yapılan hırsızlık olaylarının faillerini tespit etmek için bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.
130 saatlik kamera görüntüsü incelendi
Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki 40 farklı güvenlik kamerasının 130 saatlik görüntüsünü analiz etti. İncelemeler sonucunda şüphelinin, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunan 29 yaşındaki S.A. olduğu belirlendi.
Depodaki gizli bölmede yakalandı
Polis, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Firari hükümlü S.A., saklandığı deponun gizli bölümünde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.