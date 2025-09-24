Afyonkarahisar’da düzenlenen operasyonda gizli bölmelere saklanmış 234 bin 45 TL, 18 bin 681 dolar, 375 avro ve çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Operasyonda gizli bölmeler ortaya çıkarıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu bir kişinin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.

Şüphelinin, yabancı uyruklu kişilerden aldığı paraları illegal yollarla yurt dışına transfer ettiği, ayrıca gümrük kaçağı telefon ve telefon parçaları sattığı belirlendi.

Bir iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda gizli bölmeler ortaya çıkarıldı. Burada;

234 bin 45 TL,

18 bin 681 dolar,

375 avro,

14 akıllı cep telefonu,

136 çeşitli elektronik malzeme ele geçirildi.

Adli işlem başlatıldı

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında,

“Kaçakçılık kanununa muhalefet”,

“Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları kanununa muhalefet”

suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.