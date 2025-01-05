Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Şeyda Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Eşi 112 acil servisi aradı

Polis memurunu kanlar içinde bulan eşi, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, Sinan Cem Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kanser tedavisi görüyordu

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.