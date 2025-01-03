Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can'ın 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit oluşlarının 8. yılı nedeniyle bugün İzmir Adliyesi’nde anma töreni yapıldı.

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Cumhuriyet Savcısı, adliye çalışanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, diğer siyasi parti üyeleri, emniyet güçleri, güvenlik görevlileri, Fethi Sekin ve Musa Can’ın görev arkadaşları ve aileleri katıldı.

Yoğun katılımcıların hüznü ve gözyaşları içinde gerçekleşen anma töreninde aileler de göz yaşlarını tutamadı. Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreni, şiirlerle devam etti.

“Hain saldırıyı bertaraf ettiler”

Törende açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, “Burada vatanının her karşını savunmak için canını hiçe sayan şehitlerimizi anmak adına bir araya geldik” dedi. Sel, “2017 yılında bölücü terör örgütü mensuplarına şehitlerimiz yiğitçe müdahale ederek bu hain saldırıyı bertaraf ettiler. Bu toprakların vatan olarak kalması için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

Fethi Sekin’in cesareti konuşuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyemizi hedef alan hain terör saldırısında kaybettiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can’ı anmak için buradayız” diyerek şunları söyledi:

“Bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri esefle kınıyorum. Şehitlerimiz rabbimiz katında çok yüksek bir mertebeye ulaştılar. Onların aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacağız. Hain teröristler bomba yüklü araçla adliyemiz önünde alçakça bir saldırıda bulundular. Vatandaşlarımızı hedef alan bir patlama gerçekleştirme niyetindeydiler. Ancak karşılarında kahraman polisimiz Fethi Sekin’i buldular. Fethi Sekin trafik denetleme şubesine bağlı bir polis memuruydu. Hemen silahına sarıldı kurşunu bitene kadar teröristlerle canı pahasına çatıştı. Fethi Sekin gösterdiği büyük kahramanlıkla İzmir Adliyesi’nde çok büyük bir facianın yaşanmasını önledi. O cesareti ve kararlılığıyla vatanına ve mesleğine bağlılığıyla hepimizin sevgisini ve saygısını kazanmış kalbimizde çok güzel bir yer edinmiştir. Fethi Sekin, bu ülkenin evlatlarının terör karşısında asla yılmayacağını bir kez daha göstermiştir.”

“Terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceğiz”

“Fethi Sekin’lere, Ömer Halisdemir’lere her zaman şükran borçluyuz” diyen Bakan Tunç, “Dünyanın neresinde olursanız olun terör yaşam hakkının alçakça katledilmesidir. Ülkemiz neredeyse yarım asırdır terörün her türlüsüyle mücadele ediyor. Terörle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Polis memurumuz Fethi Sekin’e ve mübaşir Musa Can’a Allahtan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın şehitlerin ruhuna dua okumasının ardından Polis Memuru Fethi Sekin’in şehit düştüğü alana karanfil bırakılarak dua edildi. Adliyede şehitlerin ruhuna lokma ikramının yapılmasıyla anma töreni son buldu.