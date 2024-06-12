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Evli olan Filikci'nin cenazesi, yarın Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba köy camisinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Hilvan ilçesinde görev yapan polis memuru Emre Filikci, görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Emre Filikci (30), 12 Haziran 2024 tarihinde görev esnasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

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