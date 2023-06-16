Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da görev yapan iki çocuk babası polis memuru Yılmaz Aksan (35), dün halı sahada meslektaşlarıyla oynadığı futbol maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Aksan’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun’a gönderildi. Aksan’ın tayinin geçen günlerde memleketi Samsun'a çıktığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, iki çocuk babası Yılmaz Aksan, meslektaşlarıyla halı saha maçı yaptı. Aksan, maç sırasında fenalaştı. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Aksan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aksan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Otopsinin ardından Aksan için bugün İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Aksan’ın meslektaşları katıldı. Aksan’ın cenazesi törenin ardından Diyarbakır Havalimanı’na götürülerek, uçakla Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderildi.

Öte yandan Aksan’ın geçtiğimiz günlerde tayininin memleketi Samsun’a çıktığı öğrenildi. (DHA)

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