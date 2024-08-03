Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep POMEM'deki kaza

Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun, Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği sırada yaşanan talihsiz kaza sonucu ağır yaralandı. Gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpmasıyla ciddi şekilde yaralanan Kuzkun, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Başsağlığı mesajları

Şehit Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun'un vefatı, meslektaşları, ailesi ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başsağlığı mesajında, Kuzkun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Milletimizin başı sağ olsun.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim KUZKUN, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."