Kocaeli’de göreve giderken trafik kazası geçiren polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu’nda kaza yaparak ağır yaralandı.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Cemalcan Ev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak törenin sonrasında memleketi Ordu'ya gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru için yayımladığı taziye mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatı ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ev'in cenazesinin Ordu'da Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.