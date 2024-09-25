İstanbul Ümraniye’deki Dudullu Polis Merkezi’nde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), gözaltındayken kaçmaya çalışmış, bu sırada yaşanan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Geçti’nin ifadesi, olayın arka planını ve kaçış anındaki detayları gözler önüne serdi. Şüpheli ifadesinde polislere ateş ettiğini kabul etse de öldürme kastı olmadığını öne sürdü.

Kaçış ve arbede

Olay, şüpheli Yunus Emre Geçti’nin 26 suç kaydı nedeniyle gözaltına alınmasıyla başladı. Dudullu Polis Merkezi’nde yapılan işlemler sırasında Geçti, ifadesinin ardından karakoldan kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için peşine düşen polis memurları Şeyda Yılmaz ve K.H.S. kısa süre içinde şüpheliyi yakaladı. Ancak yaşanan arbede sırasında Yunus Emre Geçti, polis memurlarından birinin silahını ele geçirerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, K.H.S. ve zanlının annesi P.G. de yaralandı.

Şüpheli Yunus Emre Geçti’nin ifadesi

Yunus Emre Geçti, mahkemede verdiği ifadede, olayların gelişimini ve yaşananları kendi bakış açısından anlattı. İfadesinde, olaydan 5 ay önce uyuşturucu kullandığını belirten Geçti, Dudullu Karakolu’na motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla götürüldüğünü söyledi. Geçti, ifadesi alındıktan sonra karakolda beklediği sırada annesinin çığlıklarını duyduğunu, bu nedenle karakolun duvarından atlayarak kaçtığını ifade etti. Karakoldan kaçarken babasıyla karşılaştığını, ancak babasının onu görünce kaçtığını ekledi.

“Vuruldum” çığlığını duydum

Kaçtıktan sonra minibüsle eve gitmeye çalışırken hasımlarıyla karşılaştığını söyleyen Geçti, burada bir arbedeye karıştığını belirtti. Şüpheli, bu sırada saldırıya uğradığını ve sol kolundan vurulduğunu söyledi. Annesinin "vuruldum" diye bağırdığını duyduğunu iddia eden Geçti, bu sırada yerde bulduğu bir silahla çevreye ateş açtığını anlattı. Polislere ateş ettiğini ancak onların polis olduklarını olay anında fark etmediğini ileri sürdü.

"Bir varil vardı ve orada bir silahın ucunu gördüm. O kişilerin polis olduğunu fark etmedim. Üzerlerinde üniforma olduğunu olaydan sonra kameralardan izleyince anladım. Varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım ve yürüyerek evime gittim" dedi. Geçti, silahın polisten alındığını değil, yerde bulduğunu iddia etti.

"Kasten suç işlemedim"

Yunus Emre Geçti, olayın kasten işlenmediğini, kaçarken hasımları tarafından saldırıya uğradığını ve meşru müdafaa yaptığını savundu. Kendisine ve annesine zarar verildiğini öne süren şüpheli, "Silahı yerde buldum ve korkudan ateş ettim. Kasten kimseyi öldürmedim" dedi. Ayrıca, polis memuru Şeyda Yılmaz’ın bir kadın olduğunu olay anında fark etmediğini de belirtti.

Avukattan meşru müdafaa savunması

Şüphelinin avukatı da savunmasında müvekkilinin polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldürme kastı olmadığını, olayın aniden geliştiğini ve Geçti’nin silahı meşru müdafaa kapsamında kullandığını ileri sürdü. Avukat, müvekkilinin kendisinin de olay sırasında yaralandığını ve bu nedenle saldırıya karşı kendini savunduğunu belirtti.