Aydın Efeler’de, tutuklanan bir kişinin yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden polis memuru elinden yaralandı; 2 kişi tutuklandı.
Efeler Polis Merkezi önünde arbede
Aydın’ın Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi’nde, çeşitli suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Kavran polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı. Tutuklama işleminin ardından Kavran’ın yakınları polis merkezi önünde toplandı ve tartışmaya başladı.
Polis memuru yaralandı
Tartışmaya müdahale etmek isteyen polis ekipleri ile H.K. ve H.K. arasında arbede yaşandı. Arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan memurun elinin kırıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece ‘polise mukavemet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.