Aydın Efeler’de, tutuklanan bir kişinin yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden polis memuru elinden yaralandı; 2 kişi tutuklandı.

Efeler Polis Merkezi önünde arbede

Aydın’ın Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi’nde, çeşitli suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Kavran polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı. Tutuklama işleminin ardından Kavran’ın yakınları polis merkezi önünde toplandı ve tartışmaya başladı.

Polis memuru yaralandı

Tartışmaya müdahale etmek isteyen polis ekipleri ile H.K. ve H.K. arasında arbede yaşandı. Arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan memurun elinin kırıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: “Cumhuriyet Bayramı’mızı tüm birimlerimizde, coşkuyla kutladık”
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: “Cumhuriyet Bayramı’mızı tüm birimlerimizde, coşkuyla kutladık”
İçeriği Görüntüle

Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece ‘polise mukavemet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.