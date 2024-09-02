Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde polis memurlarını taşıyan midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Kazada 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı.

Kazanın detayları

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen kurtuluş etkinlikleri sırasında görevli polis memurlarını taşıyan midibüs, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Polis memurları hastaneye kaldırıldı

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi Karayolu’nun Karapazar ile Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Midibüste bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.