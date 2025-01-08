İstanbul’da motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti'nin, polisle girdiği çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmesi, Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Hakkında yürütülen soruşturma ve açılan davada Geçti'nin savunma yapması, davanın seyrini değiştirdi. Geçti, ilk kez mahkemeye çıkarak savunma yaptı ve olayla ilgili pişmanlığını dile getirdi. Mahkeme, sanık Yunus Emre Geçti'yi toplamda 26 yıl dokuz ay hapis cezasına çaptırdı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 23 Eylül 2024 tarihinde, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken firar etti. Takip sırasında, polis ekipleriyle girdiği çatışmada, polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Geçti'nin, 26 farklı suç kaydının bulunduğu belirlenirken, olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçti'nin savunması: Kastım yoktu

Bugün Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Yunus Emre Geçti, mahkemeye SEGBİS ile bağlanarak savunma yaptı. Geçti, olayı hatırlamadığını ve Şeyda Yılmaz’ı tanıdığını ancak kasıtlı bir şekilde hareket etmediğini savundu. "Böyle bir şey yapacak biri değilim, olayın detaylarını hatırlamıyorum" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Geçti'nin ifadesindeki çelişkiler ve iddialar

Sanık Geçti, savunmasında, "Varilin arkasında Şeyda ablamı görmedim" diyerek, olayda kesinlikle kastının olmadığını savundu. Ayrıca, kendisinin de vurulduğunu ve annesinin de yaralandığını belirtti. "Uyuşturucu etkisindeydim" diyerek, gençliğini heba eden koşullardan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Ancak, yapılan açıklamalar, Geçti'nin suçunu reddetmesine rağmen, delillerin olayın kasıtlı olduğunu gösterdiğine işaret ediyor.

Savcı'nın esasa ilişkin mütalaası: 46 yıla kadar hapsi stendi

Bugün görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Emre Geçti'yi Polis Şeyda Yılmaz'a karşı "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralam" suçundan üç yıl, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan üç yıl dokuz ay olmak üzere toplamda 26 yıl dokuz ay hapis cezasına çaptırdı.

Duruşmada gergin anlar

Geçti’nin mahkemede, "Hadi Şeyda ablayı vurmuş olsam, niye anneme ateş edeyim?" şeklindeki savunması, duruşmaya katılanlarda gerginliğe yol açtı. Katılımcılar, Geçti’nin sözlerine tepki gösterdi.