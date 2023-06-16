Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobili, terk edilmiş halde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında devriye görevi sırasında, Mimar Sinan Bulvarı'nda arka plakası olmayan otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarına bulundu. Sürücü, ihtara uymayıp ekiplerden kaçarak Bursa-Ankara kara yoluna çıktı. Takip sırasında izini kaybettiren sürücünün otomobili, Süleymaniye Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin plakasının 16 BBK 773 olduğu tespit edildi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin plakasına, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirmekten 4 bin 64, kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 3 bin 804, dur ihtarına uymamaktan 951 lira cezai işlem uygulandı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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