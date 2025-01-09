Çorum’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, aracını terk edip kaçarak ortadan kayboldu. Kasten yaralama suçundan arama kaydı bulunan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçan şahsın bıraktığı araca ise 72 bin TL para cezası kesildi.

Polis uygulamasında kaçış

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namazgah Parkı mevkiinde huzur uygulaması yaparken E.K. isimli sürücünün 19 ACP 872 plakalı aracı durdurulmak istendi. Polisin “dur” ihtarına uymayan E.K., aracını hızla sürerek kaçmaya başladı. Ekipler, zanlıyı takibe aldı ve Sarılık 3. Sokak’ta araç durduruldu. Ancak sürücü E.K. aracından inerek koşarak kaçtı. Araçta bulunan arkadaşı S.T., olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlının kaçış nedeni ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, E.K.’nin “kasten yaralama” suçundan arama kaydının bulunduğu belirlendi. Şahsın yakalanması için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. E.K.’nin kaçarken bıraktığı araca çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 72 bin TL para cezası uygulandı. Cezaların, hız sınırı ihlali, dur ihtarına uymama ve çeşitli diğer trafik kurallarının ihlalinden kaynaklandığı öğrenildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.