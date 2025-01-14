İstanbul Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan trajik olayda, polis ekiplerini gören bir grup yabancı uyruklu şahıs, kaçmaya başladı. O sırada, kaçan şahıslardan biri olan 19 yaşındaki Mısır uyruklu A.Z.Y., bulunduğu dairenin penceresinden atladı. Ancak talihsiz bir şekilde, bina girişinde bulunan demir kapı korkuluğuna çarptı.

Korkuluğun, gencin gövdesine saplanması sonucu A.Z.Y. yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, morga götürülmek üzere ambulansa alındı.

Olayla ilgili ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında, kaçan 9 kişi gözaltına alındı. Diğer yandan, 3 kişinin ise kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayın, çevredeki iş yerlerinden birinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı belirtildi. Görüntülerde, gencin kaçmaya çalışırken yere düşüşü ve ardından yaşanan korkunç anlar net bir şekilde kaydedildi.