"1 Nisan'da güzel bir bahara uyandık"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Mart yerel seçimlerin ardından İzmir halkına teşekkür etti. Beko, 'Beklenenin de üzerinde bir oranda sandığa giderek iradesini gösteren, sandığa, demokrasiye, egemenliğine sahip çıkan tüm yurttaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz' dedi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'nin sandıklardan başarılı çıkmasını CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sevinçle karşıladı. Beko, halkın İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirdiği hatırlattı. Ülke genelinde umudun ve aydınlığın baharla birleştiğini belirten Beko, şunları kaydetti: "Artık hedef, tüm kurum ve kurallarıyla parlamenter demokrasinin tesisi. Yerel seçim sonuçları, bu beklentiye duyulan özlemin gün be gün yeşerdiğinin, çiçek açtığının göstergesi. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, partizanlıktan uzak, kucaklaşarak ve kangrene dönüşen dertlere derman olmak için, Türkiye'yi güzelleştirmek için geliyoruz. Yeni dönem bir umut dönemi. Sevgiyle, işbirliğiyle çok çalışma dönemi. Adil, eşit, özgür, çağdaş bir yönetim anlayışıyla ve kardeşçe yaşanacak kent yönetimlerini ülke sathında hep beraber inşa edeceğiz. Rantçı, halk düşmanı, partizan, AKP yönetimlerinin tahribatını silmek için çok çalışacağız. Yaraları saracağız. Gönüllere gireceğiz. Sevgili halkımızın yaşanabilir, doğaya saygılı, çağdaş ve akıllı kentlerde yaşaması için geceyi gündüze katacağız."

Beraber yönetim

Halk tarafından verilen desteğe teşekkür eden Beko, "İktidara giden yolun beraber yönetmekten, halka hizmetten, yurttaşa yakınlıktan, sevgiden, kucaklaşmadan, dayanışmadan, yerelden geçtiğini hep söyledik. Şimdi artık siz sevgili yurttaşlarımızın verdiği yetkiyle, hep beraber kolları sıvama zamanı" ifadelerini kullandı.

Beko, İzmir'de çok güzel sonuçlar aldıklarını söyleyerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i seçtik. İzmir'in dağlarında çiçekler açtı. Tüm ilçelerimizde mücadeleyi yükselttik. Desteğinizle, güveninizle, beraberce ve azimle devam etmeye kararlıyız. CHP'ye oy versin vermesin tüm İzmirliler bizim kıymetlimizdir. İzmir hepimizin, Türkiye hepimizindir. Tüm Türkiye'de ve İzmir'de rant çetelerine, istismarcılara, düşmanlaştırarak ayrıştırmak isteyenlere güzel bir ders verdik" dedi.

Seçilen tüm belediye başkanlarına görevlerinde başarılar dileyen Beko, önemli bir sınavın arifesinde olduklarını, seçim sonuçlarının Türkiye için önemli olduğunu kazananları tebrik ettiğini belirtti. n Doğancan Bingöl

1 Mayıs'ta meydanlardayız

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, DİSK Emekli Sen Konak Şubesi ile birlikte Konak ve Kemeraltı'nda halkı 1 Mayıs'a davet etti. 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Karanlıklara karşı aydınlık Türkiye için alanlardayız' sloganları atarak DİSK'in Sesi bültenini dağıtan Beko ve beraberindekiler herkesi alanlara davet etti. "Hak, hukuk, adalet için alanlarda olacağız" diyen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, "Bu ülkenin tüm, değerlerini ve güzelliklerini üretenler; bu memleketin gerçek sahipleri, işçiler, emekçiler 1 Mayıs'ta meydanlarda buluşuyor" dedi.

Özgürlük için

CHP'li Beko, "Nüfusun dörtte üçünü oluşturan ancak yok sayılmak istenen işçi kardeşlerim, bugün yaşadığımız ekonomik krizin faturasını ödemeyi reddeden milyonlar 2019 1 Mayıs'ında iş, adalet ve özgürlük taleplerini yükseltiyor" dedi. Beko, "Karanlığa karşı aydınlık bir ülke için, iş, adalet, özgürlük, herkese güvenceli iş için herkesi alanlara bekliyoruz. Küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanabilir memleket isteyenler taleplerini 1 Mayıs meydanlarında yükseltecek. Herkesin eşit şartlarda yaşaması için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik için, emeğin Türkiye'sini ve demokrasiyi yeniden kurmak için haydi hep beraber 1 Mayıs'a" çağrısında bulundu.