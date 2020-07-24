112 yıl öncesinin uygulamalarına tanık oluyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, basında sansürün kaldırılışının 112'nci yılı nedeniyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Türk basınının AKP iktidarı tarafından 112 yıl öncesinin sansür uygulamalarına tanık olduğunu ifade eden Sertel, "Yıllarca bayram olarak kutladığımız 24 Temmuzlar, medya üzerindeki ağır baskılar, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engeller dolayısıyla tıpkı '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı' gibi bayram olma niteliğini kaybederek, 'Gazeteciler Günü' olarak anılır hale geldi" dedi.

Gazetecileri, aydınları tutuklayan, hücrelerde çürüten, fabrikaları kapatan, tarlaları kurutan bir iktidarla karşı karşıya olduklarını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle devam etti: "Gazetecileri konuşamaz, yaşamaz, düşünemez noktaya getiren AKP iktidarı kendi yandaş gazetelerinin de satılmadığını, yandaş televizyonların izlenmediğini gördükçe var olan ve okunan gazetelerin, izlenen televizyonların üzerine yürüyor. Türkiye'de 32'si ulusal, 10'u bölgesel, 622'si yerel, 422 valilik iznine tabi bin 106 gazete var. 2019 yılında gazete ve dergi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldı. Son üç yılda gazete tirajları ise yüzde 50 eridi. Genelde işsizlik oranı yılda 1.8 artarken, gazetecilikte bu artış yüzde 4.7 oldu. Yine genelde işsizlik oranı 13.4 iken gazetecilikte 23.8 oldu. Yani Her 4 gazeteciden 1'i işsiz. Son 5 yılda işsiz kalan gazeteci sayısı 10 bini geçti. 76 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. İktidarın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik sansürcü, baskıcı uygulamalarının sonucu şimdilik budur. Basının içine düştüğü durumun sorumlusu iktidardır."

İktidarın, 112 yıl önce yaşanan İstibdat dönemine benzer şekilde sosyal medya üzerinde ağır yaptırımlar getirmeye çalıştığını belirten Sertel, "Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken internet medyasının düzenlenmesi, internet gazeteciliğinin bir düzene oturtulması için çok sayıda girişimimiz oldu. Ama bu girişimler sonuçsuz kaldı. İnternet yasası ile ilgili yasa hazırlamayan iktidar şimdi sosyal medyada düzenleme yapmak istemektedir. Sosyal Medya bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yoğun bir şekilde kullanılırken, Abdülhamit dönemi gibi istibdat rejimlerinin olduğu Kuzey Kore'de, Eritre'de, Suudi Arabistan'da, Çin'de, İran'da yasaklı. Gazetecilerin yazamaz, yazdırılamaz noktaya getirildiği son 18 yılda sosyal medyaya olan ilgi yıldan yıla artmış, kullanıcı sayısı 62 milyonu geçerek dünyada üst sıralara gelmiştir. AKP iktidarı ahlaki erozyondan çok gerçeklerin, yazılamayanların yazılmasının, beğenmemem butonlarına basılmasının önüne geçmek istemektedir" diye konuştu.

RTÜK yandaşa göz yumuyor

Ana akım medyanın yüzde 90'ını elinde bulunduran AKP iktidarının, kendisine muhalif gördüğü gazete ve televizyonların üzerine yürümeye devam ettiğini vurgulayan Atila Sertel, toplumun ahlakını bozuyor gerekçesiyle sosyal medyadaki özgürlükleri de kısıtlama yoluna giden AKP'nin yandaş kanallardaki ahlaksızlıkları görmediğini söyledi.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının 90 bin başvuru ile RTÜK tarihindeki en fazla şikayet alan programlardan biri olduğunu hatırlatan Sertel, şunları söyledi: "Ensest ilişkileri, korkunç cinayetleri, şiddet olaylarını ve bütün ahlaksızlıkları ekrana taşıyan ve hakkında binlerce şikayet olan bu programa 6112 sayılı yasada yaptırımı olmasına rağmen bir şey yapmayan RTÜK, gerçek habercilik yapmaya çalışan, kimseye hakaret etmeden gerçekleri dile getirmeye çalışan televizyonlara ceza üstüne ceza vermektedir. RTÜK Başkanı, toplumun ahlaki yapısına zarar veren, aile kavramını hiçe sayan bu programlarla ilgili şikayetleri sümen altı ederken, KRT TV'ye, Tele 1 TV'ye, Halk TV gibi ne kadar düzgün habercilik yapan televizyon varsa onlara ceza yağdırıyor. Basın İlan Kurumu da iktidarı eleştiren gazetelere ilan kesme cezası uyguluyor. 90 bini aşkın şikayet alan ATV'deki Esra Erol'un programına bugüne kadar bir yaptırım uygulamayan, rapor dahi hazırlamayan RTÜK mevcut yasaları hiçe sayarken, ahlaksızlıkları önleyeceğiz diye sosyal medyadaki özgürlükleri kısıtlamak iş değildir. "