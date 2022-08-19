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126 general ve amiral atandı!

126 general ve amiral atandı!
19 Ağustos 2022 Cuma 08:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general ve amirallerin atamaları yapıldı. Kararnameyle 126 general ve amiral yeni görev yerlerine atandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 72 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 general yeni görevlere atandı. Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığı'na atandı. Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığından, Ege Ordu Komutanlığı'na getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı'na atandı. Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığı'ndan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığından Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığı görevine atandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #general #amiral #atama #cumhurbaşkanı
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