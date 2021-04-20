128 milyar dolar nerede? sorusuna Bahçeli'den yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt verdi: Devletin kasasında!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bahçeli son zamanlarda gündemde olan 128 milyar dolar nerede? sorusuna da yanıt verdi.

Bahçeli şunları söyledi:

Belli merkezlerde projelendirilip, kamu oyuna servis edilen '128 Milyar Dolar Nerede' sorusu ihanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası başkanı 'Kaybolan para yok' diyor. Veriler bunu doğruluyor. CHP, İP, HDP ağız birliği etmişcesine 128 milyar doların akıbetini soruyor.

Utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da 104 emekli amiralin bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, siz neredesiniz?

Gece yarısı bildiri yayınlayıp sonra "Metin değiştirilmiş haberim yoktu" diyerek kıvırmak mertlik değildir. Mertlik demokrasiye sahip çıkmaktır. Milli iradeye saygı göstermektedir. Bölünmez bütünlüğü sağlamaktır.

'Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı'

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi için kapatılması lazım açıklaması yapan Bahçeli toplantıda şu sözleri söyledi: "Yunanistan’ın tahammül sınırlarını zorlayan tacizleri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kuran Kurslarının laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatması Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir.

Bu mahkemeye nüfuz eden bağnazlığın ne laiklikle, ne de din ve inanç hürriyetiyle alakası vardır. Kuran-ı Kerim’in öğretilmesinin neresi laikliğe aykırıdır? Allah kelamına yönelik bu saygısızlığın, bu nefretin neresinde laiklik vardır? Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı, her yerde sorun kaynağıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin bu ilkel kararından dönmesi inancımıza ve insanlık onuruna saygının bir gereğidir. Mübarek Ramazan ayında, söz konusu mahkeme kararını kınıyor, asıl laikliğe aykırılığın bu mahkemenin varlığında ortaya çıktığını buradan ifade ediyorum."