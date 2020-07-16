15 Temmuz bir işgal girişimiydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için kendi ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması işgal girişimine alçakça bir ihaneti de eklemiştir" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı. Darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaşa rahmet yakınlarına ve millete başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Her kesimden vatandaşımızla, polisimizle, askerimizle darbe gecesi şehitler kervanına katılan 251 kardeşimizin tamamının ismi, tarihimize ve kalbimize silinmemek üzere kazınmıştır. Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen kardeşlerime de Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. O gece darbecileri direnmek için sokaklara meydanlara saldırganların yöneldiği her yere akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı büyüklerimize kadar bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbiri asla unutulmayacaktır" diye konuştu.

Ülkemiz shaipsiz değildir

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine yapılan anıtların bu vefanın birer sembolü olduğunu belirten Erdoğan, aynı şekilde Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u hatırlamak ve hatırlatmak için meydanlara, caddelere, mahallelere, pek çok esere konulan isimlerin de bu anlayışın yansımaları olduğunu ifade etti. Milletin 15 Temmuz'da yazdığı destanın sıradan bir darbe teşebbüsü ve onu bastırma hikayesi olmadığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık mücadelemize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızın her karış toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmek gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle bir kez daha hayırla yad ettiğimiz İstanbul'un fethinin manasına vakıf olmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Çanakkale'den Kut'ül Amare'ye, İstiklal Harbimizden Kıbrıs Çıkarması'na, terörle mücadelemize kadar yaşadığımız nice badireleri gözlerimizin önünden geçirmemiz gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için darbecilerin başarılı olmaları halinde ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerin kavramak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için milletimize diz çöktürme, devletimizi ele geçirme, ülkemizi parçalama gayretlerinin gerisindeki sinsi projeyi görmek gerekir. Milletimiz eşsiz irfanıyla darbenin ilk saatlerinden itibaren işte tüm bu gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle genciyle yaşlısıyla her kesimden her meşrepten insanıyla Türk Milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir."

Millete zincir vurmayı denediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıldır hep süregeldiği gibi bugün de yerin üstünde yaşayanları ve yerin altında şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin Türk milleti olduğunun bir kez daha teyit edildiğini söyledi. Erdoğan, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için milletin her bir ferdinin gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatladığını belirterek artık tamamen sönüp gittiği düşünülen istiklal ateşinin közlerinin altından yeniden harlanabileceğinin anlaşıldığını belirtti. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' dizelerini hatırlatan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Dünyada şehadete cesaretle yürüyen, şairin ifadesiyle 'ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun' diyerek hainlerin karşısına dikilen bir başka millet yoktur. İşte bunun için 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik" dedi.



