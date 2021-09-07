ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER!
0
YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
0
TÜNEL KAZARAK HAPİSTEN KAÇTILAR
TÜNEL KAZARAK HAPİSTEN KAÇTILAR
0
İGC, ŞİDDETE KARŞI HAREKETE GEÇTİ
İGC, ŞİDDETE KARŞI HAREKETE GEÇTİ
0

20 bin yeni vaka, 271 ölüm!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 301 bin 164 testte 20 bin 962 vaka tespit edildi. 271 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 327 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

20 bin yeni vaka, 271 ölüm!
07 Eylül 2021 Salı 08:53

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 301 bin 164 testte 20 bin 962 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 327 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 80,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 49 milyon 946 bin 816, 2'nci dozda 38 milyon 628 bin 745 ve 3'üncü dozda 9 milyon 28 bin 86 olmak üzere toplam 97 milyon 981 bin 595 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bitlis, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

'SOSYAL HAREKETLİLİKLE RİSK ARTACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 20 bin 962. Kovid- 19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı, büyükşehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı, aşılarımızı tamamladığımız zaman Kovid- 19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #koronavirüs ölüm #korona ölüm #sağlık
Önceki Haber
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasında flaş gelişme!
Sonraki Haber
KYK yurtlarına başvurular başladı
CHP'li Beko, eli silahlı çeteleri sordu: Göz yumanlar da suçlu!
CHP'li Beko, eli silahlı çeteleri sordu: Göz yumanlar da suçlu!
0
Türkiye'de son 5 yılda 14 bin 530 kişi intihar etti!
Türkiye'de son 5 yılda 14 bin 530 kişi intihar etti!
0
Ticaret Bakanı Muş: İş dünyası gelecekten umutlu
Ticaret Bakanı Muş: İş dünyası gelecekten umutlu
0
Akşener açıkladı: Otomobildeki ÖTV kaldıracağız
Akşener açıkladı: Otomobildeki ÖTV kaldıracağız
0
Sındır: AKP'nin oyları buzdan kale gibi eriyor
Sındır: AKP'nin oyları buzdan kale gibi eriyor
0
Kılıçdaroğlu: Siyasete giren zenginleşiyorsa bilin ki...
Kılıçdaroğlu: Siyasete giren zenginleşiyorsa bilin ki...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.