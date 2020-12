2021 reformlar yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yıl olacaktır. Yapısal reformları hızlandırarak içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaptırılan Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "En büyük şerefin en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma hizmet etme inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. İnsanlarımızın kalbinden kopup gelen bir 'Allah razı olsun' nidasından daha büyük mükafat olmadığını bilerek yönetim ve siyasette gönül seferberliği anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Ok yaydan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizle birlikte her engeli aştık, her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. İnşallah ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Ne Avrupa ne Amerika ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunmuyor. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak büyük ölçüde kabul ettirdiğimize, kritik eşiği geçtiğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra işimiz çok daha kolay olacaktır. Reformları hedeflerimize uygun şekilde çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yıl olacaktır."