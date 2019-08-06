3. Havalimanı RES'leri ne kadar etkiliyor?

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, verdiği soru önergesiyle İstanbul'daki 3. Havalimanı'nın yakınlarındaki rüzgar enerjisi santrallerinin uçuş güvenliğini tehdit edip etmediğini sordu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, verdiği soru önergesiyle verilen yolcu garantisine ulaşılıp, ulaşılamadığını, öngörülen yolcu sayısını, uçuşlardaki rötar sayısı ve sıklığının nedenlerini ve özellikle de havalimanının iniş ve kalkış pistlerinin hemen yanında yer alan rüzgar enerji santrallerinin yarattığı tehlikeyi, şiddetli ve sürekli yanal rüzgarların olduğu bir bölgede havalimanının yapılmış olmasının risklerinin neler olduğunu sordu. Sındır, verdiği araştırma önergesiyle de 3. Havalimanı'nın inşaatı esnasında yaşanan iş kazalarının, yaşamını yitirenlerin sayısının, tahrip edilen ormanlık alanların araştırılarak tespit edilmesini istedi.

Kamuoyu bilgilendirilmeli

Havalimanının iniş ve kalkış pistlerinin hemen yanında yer alan rüzgar enerji santraline dikkat çeken Sındır, "RES'lerin olduğu bu bölgede rüzgarların özellikle de yanal rüzgarların şiddetli ve sürekli olduğu bilinmekte. Böylesi rüzgarların olduğu bir bölgede havalimanının yapılmış olmasının hiçbir riski yok mu? Bilimin ve tekniğin ışığında yeterli çalışmalar yapılmış mı? Havalimanının hemen yanındaki söz konusu RES türbinlerinin varlığı, gerek yükselti gerekse çevreye yayılan ve hava araçlarının navigasyon sistemlerini dahi etkileyebileceği düşünülen elektromanyetik alan nedeniyle tehlike yaratmakta mı? 3. Havalimanı'nın uçuş emniyeti var mı? RES türbinlerinin kaldırılması düşünülmekte mi? Bütün bu sorunlar bilinmiyor muydu, biliniyordu da önemsenmedi mi ya da yok mu sayıldı? Bu konuda Sayın Bakan kamuoyunu mutlaka bilgilendirmeli" dedi.

Akıl ve bilimden uzak yer seçimi

İktidarın 3. Havalimanı'nda üç maymunu oynadığını ifade eden Sındır, "Sivil toplum kuruluşları ve akademik meslek odaları, bilimsel ve teknik verilere dayalı olarak, 3. Havalimanı'nın inşa edileceği bölgenin yanlış olduğunu, doğaya ve canlı yaşama ciddi zararlar vereceğini ifade etti. Ne yazık ki tüm bu görüşler ve ortaya konulan raporlar iktidar yetkilileri tarafından bugüne kadar görmezden, duymazdan ve bilmezden gelindi. 3 maymun oynandı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı ve yakın çevresinde kötü hava şartlarının meydana geldiğini, trafik akışında uzun süreli beklemelerin ve pas geçmelerin yaşanabileceğini açıkladı. Birkaç gün önce bir uçak, bir kuş sürüsüne çarparak, acil iniş yaptı. Ana piste giden taksi yolu çöktü. İstanbul Havalimanı'na inmek üzere yaklaşan uçaklar şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir süre havada tur atmak zorunda kalıyor. Sayın Bakanın açıklamaları ve yaşanan olaylar havalimanının yapıldığı yerin ne kadar yanlış olduğunun somut işareti. Maalesef tüm bu yaşananlar bilimden uzak hareket etmenin ve plansızlığın sonucu. Ayrıca, 3. Havalimanı inşaatında ağaç katliamı da yapıldı, ekoloji tahrip edildi. Bunlar yetmezmiş gibi havalimanı için çok rüzgarlı bir alanı hem de yanı başında RES'lerin olduğu bir bölgeyi seçtiler. Yoksa bu tercihler, akıl ve bilimin önüne geçen rant ve talan zihniyetinin bir sonucu mudur?" dedi.

Ağaçlar taşındı mı?

3. Havalimanı'nın 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edildiğini belirten Sındır, "Yeni havalimanının proje alanı toplam 7650 hektar olup, bunun 6172 hektarı ormanlık bir alanın üzerine inşa edildi. İstanbul'un akciğerleri iktidarın mega projesiyle ranta kurban edildi. İktidar 3. Havalimanı'nı yaparken ormanların; odun üretimi, su üretimi, iklim düzenlediğini, karbon bağlama ve oksijen üretme merkezleri olduğunu, hava kirliliğini azalttığını ve canlıların yaşama ortamı olduğunu bilmiyor muydu? 2013 tarihli 1. ÇED raporunda 2 milyon 513 bin 341 ağacın, 657 bin 950'sinin kesileceği, 1 milyon 855 bin 391 ağacın ise taşınacağı belirtiliyordu. Bu ağaçlar taşındı mı? Taşındıysa nereye taşındı? Yayımlanan raporların hiç birinde bu bilgilere ulaşamıyoruz" dedi.

İş cinayetleri önlenebilir

3. Havalimanın inşaatı esnasında birçok yurttaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden Sındır; "İnşaatı esnasında birçok insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Resmi olarak sorulan sorulara verilen yanıtta 52 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilse de 400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve bunun açıklanmadığı belirtiliyor. İş kazaları, iş cinayetleri önlenebilir. Yeter ki bilimin ve tekniğin ışığında önlemler alınsın, yeter ki sorumluluk sahibi olanlar gereğini layıkıyla yapsın. Havalimanında çalışan işçiler emeklerinin karşılığını alamadıkları için adli yola başvurdular. Emekçilere, işçilere neden ödeme yapılmadı. 3. Havalimanı ile ilgili her konunun takipçisi olacağız. Verdiğimiz araştırma önergesiyle 3. Havalimanı'nın inşaatı esnasında yaşanan iş kazalarının, yaşamını yitirenlerin sayısının, tahrip edilen ormanlık alanlarının tespit edilmesi sağlanacak; kuşların göç yoluna, kuş türlerine olan zararları ile iklimi ve doğal yaşamı nasıl etkilediği de ortaya çıkacaktır" dedi.