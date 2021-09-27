3 milyon 645 bin kişi bankaya borcunu ödeyemiyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 17 Eylül itibari ile vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcunun 1 trilyonu geçtiğini ve bankaya borcunu ödeyemenlerin sayısının 3 milyon 645 bin‘ e ulaştığını söyledi

İktidarın geçen yıl doğrudan yardım yapmak yerine kamu bankalarına borçlandırdığı vatandaşların şimdi icra kıskacına düştüğünü söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “ Bu yılın ocak-ağustos döneminde 596 bin kişi tüketici kredisi, 267 bin kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından yasal takibe alındı. Tüketici kredisi borcu yüzünden takibe alınanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 350 bin 530 kişi, kredi kartı borcu yüzünden takibe alınanların sayısı da 31 bin 470 kişi arttı. Hem tüketici kredisi hem de kredi kartı borcu nedeniyle takibe alınanlar tek kişi sayılarak yapılan belirlemeye göre ocak-ağustos döneminde toplam 741 bin 470 vatandaş bankalar tarafından icraya verildi. Bankaların bu yılkiler de dahil son beş yıl içerisinde borcu nedeniyle icraya verdiği vatandaşlardan borcu hala devam edenlerin sayısı da geçen yılın sonuna göre 173 bin 121 bin kişi artarak ağustos sonu itibariyle 3 milyon 644 bin 615 kişiye yükseldi. Vatandaşın toplam borcu 1 trilyonu aşarak rekor kırdı. Bu tablo vatandaşını yok sayan iktidarın utanç tablosudur.” dedi.

“34 Milyondan Fazla Borçlu Var”

Risk Merkezinin verilerine göre Ağustos 2021 sonu itibariyle bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısının ise 34 milyon 470 bin kişi olduğunu söyleyen Başevirgen “Borçlu vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 301 bin kişi arttı. İktidarın, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle işini kaybeden, işini kaybetmediği halde geliri azalan, zorunlu izne çıkarılan vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bankalardan borçlanmayı adres göstermesi, vatandaşların bankalara olan borcunun her geçen gün büyümesine neden oldu. Haciz ve icra işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Her gün ekonomik zorluklar nedeni ile feryat eden vatandaşların sesine kulak tıkayan iktidar ise hala vatandaşına yeterli desteği sağlamıyor. İktidar kredi çekmeyi kolaylaştırdı ama bu borçlar ne yazık ki geri ödenemiyor. “ diye konuştu.

“Vatandaşa Destek Olun”

Pandeminin yarattığı ekonomik yıkımın, vatandaşların altından kalkamayacağı düzeye ulaştığını söyleyen Başevirgen, “ İktidardan bir an önce sosyal devlet olma ilkesinin gereklerini yerine getirmesini istiyoruz. Alım gücü düşen, işinden ve ekmeğinden olan vatandaşlarımızın bu borçları ödeme gücü yok. Borcu borçla çevirdikçe durum altından kalkılamaz bir hal alıyor. İktidar bir an önce bu yangını görmeli ve vatandaşına destek sağlamalı.” diye konuştu.