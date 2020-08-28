30 Ağustos'u yasaklamak kimsenin haddi değildir!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü 98 yıllık gurur ve onurla kutlayacaklarını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yapılacak etkinliklerin Covid-19 gerekçe gösterilerek yasaklanmasına da tepki gösterdi

Beko, "Koronavirüs milli bayramlarımızın üzerinde kara bulut gibi dolaşan AKP iktidarının bahanesi oldu. Malazgirt Zaferi bile kutlanırken 30 Ağustos gibi onurlu bir zaferimizi yasaklamak kimsenin haddi değildir!" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde büyük onur ve gururla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zaferini kutladıklarını dile getiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 30 Ağustos zaferinin kurtuluşa giden yolda en önemli adım olduğunu ve bu zaferin Kurtuluş Savaşı'nda başarıyı getirdiğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Covid-19 nedeniyle bulaşma riski gerekçe gösterilerek yasaklanmasının ise kabul edilemez olduğunu vurgulayan Beko, "Ekonomik kaygılarla en önce AVM'leri ve otelleri faaliyete geçirirken; balık istifi denize girenleri, AVM'leri dolduranları etkilemedi. Ayasofya'yı ibadete açıp binlerce kişiyi toplayıp tekbir çektirirken, namaz kılanları etkilemedi. 15 Temmuz'u kutlarken, Malazgirt Zaferi'ni bile kutlarken etkilemedi ama milli bayramları ve Atatürk'ün adı geçen her şeyi etkiliyor! 'Keşke Yunan galip gelseydi' zihniyetindekilerin 30 Ağustos gibi kadim bir tarihi anlamaları maalesef çok zor ama İçişleri Bakanı ve tüm devlet ricali bilmelidir ki bugün bu sıfat, mevki ve makama sahipseniz, bu imkan 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 24 Temmuz ve 29 Ekim sayesindedir. Bugünlere yasak koymak kimsenin haddi de, hakkı da değildir!" ifadelerini kullandı.

Maske ve bayraklarla kutlamaya davet

30 Ağustos'un Ebedi Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletçe bu toprakların yeniden vatan yapıldığı en büyük zafer olduğunu vurgulayan CHP'li Beko, şunları söyledi: "30Ağustos'u yasaklayan zihniyete inat biz yine meydanlarda ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda olacağız! Milli bayramlarımıza sabıkalı gibi davranan, karanlık zihniyetlerin gücü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yasaklamaya yetmeyecek. Herkesi balkonlarında bayraklarla, meydanlarda bayrak ve maskelerle coşkuyu kutlamaya, zaferimizi gelecek nesillere hatırlatmaya, anlatmaya davet ediyorum. Yaşasın milli bayramlarımız, yaşasın Atatürk sevgimiz, yaşasın tüm şehitlerimize olan sonsuz sevgimiz, saygımız! Yaşasın 30 Ağustos Zafer Bayramımız!"