31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimleriyle umutsuzluk yerini umuda bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı AKP iktidarına Karşıyaka'dan yüklendi. Karşıyaka CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sandık Görevlilerine teşekkür belgesi takdim töreninde konuşan Yücel, '31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimleriyle; korku duvarı yıkıldı, umutsuzluk yerini umuda bıraktı, şimdi iktidar zamanı' dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve ilçe örgütlerinin devam ettirdiği Sandık görevlilerine teşekkür belgelerinin verildiği törenlerin sonuncusu Karşıyaka'da, Ahmet Piriştina kültür merkezinde yapıldı. CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleşen törene, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in mesajları damga vurdu.

Yücel, Sandık görevlilerin seçimlerin gizli ve gerçek kahramanları olduklarını ifade ederek, "31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimleriyle; korku duvarı yıkıldı, umutsuzluk yerini umuda, karamsarlık yerini inanç ve kararlılığa bıraktı, şimdi iktidar zamanı" dedi. Yücel konuşmasında şunları dile getirdi.

25 sene yediler

Bugün gerçekleştirilen bu anlamlı tören için ilçe başkanımız ve örgütümüze teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere ki sandıklara evlatları gibi sahip çıkan görevlilerimiz sayesinde bugün Karşıyaka'da partimiz adına müthiş bir başarıdan söz edebiliyoruz. Tüm sandık görevlilerimizi kutluyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de yapılan ve 23 Haziran'da İstanbul'da yenilenen seçimlerde, tüm örgütümüzün disiplinli ve fedakar çalışmasıyla ve halkımızın büyük desteğiyle yıllardır beklenen başarıyı nihayet yakaladık. Şimdi yakalanan bu başarıyı hizmete, hizmetle birlikte gelecek halk desteğiyle de genel iktidarı alma zamanı. Bizlerin büyükşehirlerdeki eşit, sosyal ve adaletli yerel yönetim anlayışımızın farkı şimdiden ortaya konmaya başlandı. Bildiğiniz gibi AKP'yi AKP yapan İstanbul büyükşehir belediyesidir. Ankara büyükşehir belediyesidir. Ankara'yı, İstanbul'u 25 sene yönettiler, Ankara'yı İstanbul'u 25 sene yediler. Satılmayan, yandaşa peşkeş çekilmeyen arazi kalmadı. İstanbul seçimlerini neden iptal ettiler. Çünkü en büyük kaynaklarını kaybedeceklerdi. Ancak 31 mart seçimleriyle ve 23 Haziran İstanbul seçimleriyle; korku duvarı yıkıldı, umutsuzluk yerini umuda, karamsarlık yerini inanç ve kararlılığa bıraktı. şimdi bu kararlılıkla iktidara yürüme vakti.

ABD tehdit ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırında gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatına değinen Yücel, kalbimiz Mehmetçiğimizle birlikte dedi. Yücel operasyonla ilgili ABD başkanı Trump'ın gönderdiği mektuba da değinerek "Geçtiğimiz haftalardan beri Suriye'de bir operasyon yürütülüyor. Mehmetçiğimiz Suriye'ye barış getirmek için, vatan topraklarını, sınırlarımızı terör tehdidinden korumak için, terörist unsurlara karşı bir harekat yürütüyor. Gönlümüz, kalbimiz, yüreğimiz Mehmetçiğimizle. buraya kadar bir sorun yok. şimdi; sorun şurada; Erdoğan diyor ki; "bize ateşkes ilan edin diyorlar, bizler asla ilan etmeyeceğiz" sonra ABD başkanı bir mektup gönderiyor ki; akıllara zarar. mektupta diyor ki; "gel seninle iyi bir anlaşma yapalım;sorunlarınızı çözmek için çok uğraştım. istediklerimi yapmazsan ekonominizi mahvederim. sert olma. aptal olma." Bu mektuba, 1 hafta ses çıkarmadılar. Neden ses çıkarmadılar? Amerika, AKP hükümetinin yada Erdoğan ailesinin hangi açıklarını biliyor, nasıl tehdit ediyor da bu mektuba ses çıkartmıyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyorsanız tarihe bir baksaydınız da, devlet nasıl yönetilir, liderlik nasıl yapılır ders alsaydınız. ABD Başkanı Johnson, 1964 yılında, Kıbrıs harekatı için meclisten yetki alan İnönü'ye harekatı yapmaması konusunda mektup yazdığında, Lozan kahramanı İsmet İnönü ne demişti. "Yeni bir dünya düzeni kurulur, Türkiye de yeni kurulan dünyada yerini alır" demişti. İşte devlet adamlığı budur!işte milliyetçilik budur!vatanını sevmek, halkını sevmek budur! Bunlar Türkiye'nin itibarını yerle bir ettiler" dedi.

Kenetleneceğiz

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ülkenin itibarını kendi yaptıkları hatalarla yerle bir eden zihniyetten kurtuluşun yakın olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı. Bu zihniyete, bu anlayışa dur demek için birbirimize kenetleneceğiz ve CHP'yi iktidara taşıyacağız. Ben 31 mart seçimlerinde emeği geçen tüm örgütümüze teşekkür ediyoruz. Çalışan, üreten, paylaşan ve bölüşen, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını birlikte kuracağımıza olan inancımla, emeklerinize teşekkür ediyorum. Halkımıza bizlere verdikleri desteğin karşılığını vermek, özledikleri Türkiye'yi yeniden inşa etmek artık boynumuzun borcu. Bu uğurda canla başla çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Organizasyonda CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'da birere konuşma yaparak sandık görevlilerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Karşıyaka'da 31 Mart seçimlerinde sandık görevlisi olan partililere teşekkür belgeleri dağıtıldı.