4 binden fazla orman işçisi kovulacak

İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından zamlar arka arkaya gelirken, 5620 Sayılı Kanuna göre çalışan ve orman yangınlarına müdahale eden geçici orman işçilerinin sözleşmeleri 10 aydan 6 aya indirildi. Sözleşme sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte orman yangınlarının en yoğun yaşandığı bu dönemde Türkiye genelinde 4 binden fazla orman işçisinin işine son verilecek.

Sözleşmelerin kısaltılması kararının Mayıs ayında alındığını ancak işçilere seçimden sonra bildirildiğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Türkiye’yi zorla seçime götüren AKP iktidarı şimdi de ekonomik anlamda uçuruma sürüklüyor. İstanbul seçimlerinin ardından çaya, şekere, mazota ve elektriğe arka arkaya zamlar geldi. Üretimden değil vergiden beslenen AKP iktidarı şimdi de orman yangınlarının en yoğun yaşandığı dönemde yangına müdahale eden işçilerin işine son veriyor. 8 binden fazla geçici orman işçisinin en az yarısı işinden olacak. Ciddi bir yangın çıkarsa bu yangınlara kim müdahale edecek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdiğini belirten CHP Milletvekili Sertel, apansız bir şekilde açıkta kalan orman işçilerinin ve kamuoyunun cevap beklediğini söyledi.

Seçim sonrası beklendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzası ile 9 Mayıs 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na geçici işçilerin süre uzatımının 4 ay yerine 2 ay olacağı yönünde bir yazı gönderildiğini ifade eden Atila Sertel, bu yazının orman işçilerine duyurulmadığını seçimden iki gün sonra 25 Haziran’da tebliğ edildiğini söyledi.

İşçilerin kandırıldığını, yaz sonuna kadar çalışmayı beklerken birden bire kapı önüne konulduğunu dile getiren Sertel, yönetilemeyen ekonominin, tüketilen kaynakların cezasının vatandaşa ve işçilere ödettirildiğini söyledi. İstihdam yerine işsizler ordusu yaratıldığını ifade eden Sertel, şöyle devam etti:

“Orman yangınları yaz aylarında ciddi bir artış gösteriyor. Bütçe olmadığı için orman yangınlarına müdahale eden işçiler kritik bir dönemde işten çıkarılıyor. Yıllardır 9 ay 29 gün süreyle geçici işçi statüsünde görev yapan ve orman yangınlarına müdahale eden işçilerin yarısından fazlasının sözleşmesi 5 ay 29 güne çekildi ve çok kısa bir süre sonra işsiz kalacaklar. 4 bin kadar işçinin sözleşmesi ise yalnızca 2 ay uzatıldı. Dolayısıyla yangınlara müdahale edecek ekip yarı yarıya azaldı. Hiçbirimiz istemeyiz ancak ciddi ve geniş çapta bir yangın çıktığında buna kim müdahale edecek. Personel sayısı yetecek mi? Ekonomik nedenlerle alınan bu karar derhal gözden geçirilmeli ve işçilerin sözleşmesi eskiden olduğu gibi yaz boyunca devam etmelidir.”