Abdül Batur: Özgürlük ve demokrasi yeniden dile geldi

Konak Beldiye Başkanı Abdül Batur, eski Başkan Sema Pekdaş'tan görevi devraldı. Çiçeklerle karşılanan Batur, "Sadece İzmir'de değil, Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de artık insanlar nefes almaya başladı. Özgürlükler ve demokrasi yeniden dile gelmeye başladı. Bu bizim için güzel bir adım" dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, daha sonra Konak Belediyesi'ne gitti. Kapıda çiçeklerle karşılanan Batur, makam odasına geçerek devir teslim tutanağını imzaladı. Burada bir konuşma yapan Batur, "Ailecek yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Özellikle Konak Belediyesi için adaylığım belli olduğunda Sema başkanım beni kapılarda karşıladı. Kendim kadar sevindim dedi. Bu süreç içinde aradığımızda, sıkıştığımızda, hem bilgi açısından, hem yapılacak çalışmalar açısından hemen anında müdahale noktasında çok yardımları oldu. Kendisine çok teşekkür ederim. Arkadaşlık ve parti bilincinin ne olduğunu en güzel şekilde göstermiştir. Bundan sonra da dostluk devam edecek" dedi.

Çoban ateşi kalıcı olacak

Partisinin Türkiye genelindeki başarısına atıfta bulunan Batur, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Izmir'de değil, Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de artık insanlar nefes almaya başladı. Özgürlükler ve demokrasi yeniden dile gelmeye başladı. Bu bizim için güzel bir adım."

Partisi ve Türkiye için çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Sema Pekdaş ise, "Türkiye'de yeni yakılan çoban ateşini kalıcı hale getirmek için çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Konak emin ellere teslim edildi" diye konuştu.