SOYER'DEN 23 NİSAN MESAJI
SOYER'DEN 23 NİSAN MESAJI
0
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
0
İZMİRLİ TEKVANDOCU DÜNYA ŞAMPİYONU
İZMİRLİ TEKVANDOCU DÜNYA ŞAMPİYONU
0
İZMİR 23 NİSAN'I BÖYLE KUTLAYACAK
İZMİR 23 NİSAN'I BÖYLE KUTLAYACAK
0

Acı haberi Erdoğan verdi: Şehit sayısı 3 oldu!

Acı haberi Erdoğan verdi: Şehit sayısı 3 oldu!
22 Nisan 2022 Cuma 14:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa ve İstanbul'daki saldırıların sorulması üzerine Erdoğan, "Terör örgütünün son çırpınışları" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi süreç içerisinde özellikle Kuzey Irak'taki harekat, şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamında bir harekat. Son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den gelen talimatla da yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler. Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehitlerimizin sayısı 3 oldu" diye konuştu. "Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek" diyen Erdoğan,  "Durmadan usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna görüşmelerinin  sorulması üzerine Erdoğan, "Ümitsiz değiliz.  Bugün ve yarın tekrar görüşme yapmayı planladık. Putin ve Zelenski ile görüşmemiz olacak. İstanbul'daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #pençe harekatı #şehit #şehit sayısı #terörist
Önceki Haber
CHP'den Soylu'ya Suriyeli yanıtı: Neden bayramda gönderip orada kalmasını sağlamıyorsun?
Sonraki Haber
Samuray kılıçlı cinayette ceza belli oldu!
CHP'den Soylu'ya Suriyeli yanıtı: Neden bayramda gönderip orada kalmasını sağlamıyorsun?
CHP'den Soylu'ya Suriyeli yanıtı: Neden bayramda gönderip orada kalmasını sağlamıyorsun?
0
Bakan Soylu açıkladı! Suriyelilere bu bayram izin yok!
Bakan Soylu açıkladı! Suriyelilere bu bayram izin yok!
0
Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğini kestiler!
Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğini kestiler!
0
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Sen memleketin egemenliğini sattın
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Sen memleketin egemenliğini sattın
0
Erdoğan da emeklilere kapıyı kapattı: Zam yok!
Erdoğan da emeklilere kapıyı kapattı: Zam yok!
0
Akşener: Bay Kriz'in Hisseli Harikalar Kumpanyası'na inanan kalmadı
Akşener: Bay Kriz'in Hisseli Harikalar Kumpanyası'na inanan kalmadı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.