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Adalet Bakanı istifa etti, yeni bakan Bekir Bozdağ!

Adalet Bakanı istifa etti, yeni bakan Bekir Bozdağ!
29 Ocak 2022 Cumartesi 08:44

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı. Yapılan atamanın, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 

ABDULHAMİT GÜL: YENİ BAKANIMIZ BOZDAĞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM

Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum" dedi.

Etiketler; #bekir bozdağ #adalet bakanı #resmi gazede #abdulhamit gül
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