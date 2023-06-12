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Ahat Andican, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti kurucusu ve 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican, partiden istifa ettiğini açıkladı

Ahat Andican, İYİ Parti'den istifa etti
12 Haziran 2023 Pazartesi 11:43

İYİ Parti kurucusu ve 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Andican, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurarak şöyle dedi:

"Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hakim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye'siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum. Meclis'in 27'nci dönemi boyunca yüzlerce televizyon programına çıkmış, bazı Meclis konuşmaları sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İYİ Parti'ye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır. Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını Meclis'e taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Bu nedenle 'partisiz muhalefet' saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni Meclis'e taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ahat Andican #iyi parti
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