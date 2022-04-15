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Ahmet Davutoğlu'nu hiç bu kadar gergin görmediniz! O soruya sert yanıt verdi

15 Nisan 2022 Cuma 10:30

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyaretinde bir soru karşısında gergin anlar yaşadı. Şimdi itiraz ettiği konulara neden Başbakanlığı döneminde ses çıkarmadığı sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi" diyen yanıt verdi

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine gelen bir soru üzerine hararetli bir yanıt verdi.

Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara 'o zaman neden itiraz etmediği' eleştirilerine yanıt veren Ahmet Davutoğlu, "İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun bu anlarda sesinin yükseldiği görülürken, verilen cevap sonrasında dinleyicilerden alkış sesleri yükseldi.

Etiketler; #gelecek partisi #ahmet davutoğlu #diyarbakır
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