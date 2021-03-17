TECAVÜZ EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI
TECAVÜZ EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI
0
SPOR SALONUNDA VİRÜS BULAŞTIRDI
SPOR SALONUNDA VİRÜS BULAŞTIRDI
0
GIDA İSRAFINDA 3. SIRADAYIZ!
GIDA İSRAFINDA 3. SIRADAYIZ!
0
PEYNİRİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKTI!
PEYNİRİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKTI!
0

AK Gençlik İzmir’de yönetim belli oldu

Yeni yönetim kurulunu açıklayan Ak Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, yeni yönetimi 2023'ü düşünerek oluşturduklarını belirtti

AK Gençlik İzmir’de yönetim belli oldu
17 Mart 2021 Çarşamba 16:28

HABER EKSPRES- Ak Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, yeni yönetim kurulunu açıkladı. Yazılı bir basın açıklamasıyla yeni yönetimi ilan eden Başkan Taslak, yeni yönetimin büyük bir titizlikle geçen mülâkat sürecinin ardından belirlendiğini söyledi. Başkan Taslak, ‘’Uzun bir süredir heyecanlı ve dinamik günler yaşıyoruz. Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'ın 15 Mart'ta Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde, Türkiye'nin tüm illerinden gelen delegelerin oylarıyla Genel Başkanımız olarak seçilmesinden sonra, bugün yeni il yönetim kurulumuzu açıklıyoruz. Büyük bir titizlikle mülâkat sürecimizi yürüttük. Başvuru formumuzu dolduran adaylarla tek tek il binamızda görüştük. Yaklaşık bin başvuru vardı ve tüm başvuruları değerlendirdik. Bir hafta boyunca, mülâkat ekibimizle birlikte, 7/24 görüşmeler yaptık. Değerlendirmelerimizi, 2023'te partimizin en büyük gücü olacak gençlerin tüm koşullarını göz önüne alarak yaptık. 18-25 yaş aralığına büyük öncelik verdik. Bununla birlikte hanım arkadaşlarımız da il yönetimimizde önemli bir yer buldu. Kendileri 2023 yolunda bizim en büyük gücümüz olacaklar’’ dedi.

 

Taslak’ın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

Asil Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdulhakim Evin, Abdulvahap Duman, Abdülhamit Aktaş, Akın Akıncı, Anıl Sürücü, Belgin Aydın, Mehmetcan Telingün, Mert Beyazağaç, Metehan Dağlargüler, Muhammed Mustafa Olgun, Mustafa Tuğrul Turgut, Mustafa Pala, Berk Karakaya, Niyazi Güner, Betül Tezel, Burak Baykara, Cuma Kadir Karakayalı, Onur Özlü, Orbay Gökduman, Ozan Tektaş, Ömer Yaşar, Recep Çakmak, Enes Varan, Ertan Yıldız, Fatih Seyrek, Rumeysa Tabak, Ferhat Demir, Salih Furkan Günaydın, Feyzullah Pehlivanoğlu, Sefa Koyuncuoğlu, Sefer Adıgüzel, Selin Atılgan, Semih Kara, Sevinç Tekin, Sezer Güven, Furkan Ongun Hakan Üçüncü, Halil Barak, Hamza Tunç, Hatice Pehlivan, İsmail Erdem Ölmez, Kemal Akdoğan, Kudret Ergin, Mehmet Zahid Bozgeyik, Şakir Gözüaçık, Ümmühan Kayrakçı, Yeşim Özçiçek, Zafer Önal Mehmetcan Arslaner

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdulkadir Kök, Ahmet Bayram, Ali Kazan, Mustafa Karakuş, Asiye Aydan Karabuğa, Atakan Çalışkan, Bercem Akşahin, Burcu Karataş, Denizcan Mirhanoğlu, Tayyip Şahin, Kasım Şimşek, Mehmet Fatih Sağıl, Mehmet Fıran Uran, Mehmet Magat, Uğur Delibalta Mert Kırşallıoba, Mertcan Turan, Merva Üngör, Mevlüde Harman, Miray Akçakaya Mustafa Gündogan, Sabri Akın, Şiyar Kurtcebe, Tayyip Emre Demir, Yakup Emre Duymuş

Etiketler; #akp #izmir
Önceki Haber
Beyaz kum diye bakın plaja ne döktüler!
Sonraki Haber
Köyde yangın felaketi: 50'ye yakın ev yandı
Gergerlioğlu: Hiçbir yere gitmiyorum
Gergerlioğlu: Hiçbir yere gitmiyorum
0
HDP'li ismin milletvekilliği düşürüldü!
HDP'li ismin milletvekilliği düşürüldü!
0
Akşener: Gerçeklerden uzak paketlerine milletimiz artık inanmıyor
Akşener: Gerçeklerden uzak paketlerine milletimiz artık inanmıyor
0
Kılıçdaroğlu'ndan ekonominin düzelmesi için 13 madde
Kılıçdaroğlu'ndan ekonominin düzelmesi için 13 madde
0
Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' tepkisi!
Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' tepkisi!
0
Erdoğan'dan Biden'a Suriye çağrısı!
Erdoğan'dan Biden'a Suriye çağrısı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.