AK Gençlik İzmir’de yönetim belli oldu

Yeni yönetim kurulunu açıklayan Ak Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, yeni yönetimi 2023'ü düşünerek oluşturduklarını belirtti

HABER EKSPRES- Ak Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, yeni yönetim kurulunu açıkladı. Yazılı bir basın açıklamasıyla yeni yönetimi ilan eden Başkan Taslak, yeni yönetimin büyük bir titizlikle geçen mülâkat sürecinin ardından belirlendiğini söyledi. Başkan Taslak, ‘’Uzun bir süredir heyecanlı ve dinamik günler yaşıyoruz. Başkanımız Eyyüp Kadir İnan'ın 15 Mart'ta Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde, Türkiye'nin tüm illerinden gelen delegelerin oylarıyla Genel Başkanımız olarak seçilmesinden sonra, bugün yeni il yönetim kurulumuzu açıklıyoruz. Büyük bir titizlikle mülâkat sürecimizi yürüttük. Başvuru formumuzu dolduran adaylarla tek tek il binamızda görüştük. Yaklaşık bin başvuru vardı ve tüm başvuruları değerlendirdik. Bir hafta boyunca, mülâkat ekibimizle birlikte, 7/24 görüşmeler yaptık. Değerlendirmelerimizi, 2023'te partimizin en büyük gücü olacak gençlerin tüm koşullarını göz önüne alarak yaptık. 18-25 yaş aralığına büyük öncelik verdik. Bununla birlikte hanım arkadaşlarımız da il yönetimimizde önemli bir yer buldu. Kendileri 2023 yolunda bizim en büyük gücümüz olacaklar’’ dedi.

Taslak’ın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

Asil Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdulhakim Evin, Abdulvahap Duman, Abdülhamit Aktaş, Akın Akıncı, Anıl Sürücü, Belgin Aydın, Mehmetcan Telingün, Mert Beyazağaç, Metehan Dağlargüler, Muhammed Mustafa Olgun, Mustafa Tuğrul Turgut, Mustafa Pala, Berk Karakaya, Niyazi Güner, Betül Tezel, Burak Baykara, Cuma Kadir Karakayalı, Onur Özlü, Orbay Gökduman, Ozan Tektaş, Ömer Yaşar, Recep Çakmak, Enes Varan, Ertan Yıldız, Fatih Seyrek, Rumeysa Tabak, Ferhat Demir, Salih Furkan Günaydın, Feyzullah Pehlivanoğlu, Sefa Koyuncuoğlu, Sefer Adıgüzel, Selin Atılgan, Semih Kara, Sevinç Tekin, Sezer Güven, Furkan Ongun Hakan Üçüncü, Halil Barak, Hamza Tunç, Hatice Pehlivan, İsmail Erdem Ölmez, Kemal Akdoğan, Kudret Ergin, Mehmet Zahid Bozgeyik, Şakir Gözüaçık, Ümmühan Kayrakçı, Yeşim Özçiçek, Zafer Önal Mehmetcan Arslaner

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Abdulkadir Kök, Ahmet Bayram, Ali Kazan, Mustafa Karakuş, Asiye Aydan Karabuğa, Atakan Çalışkan, Bercem Akşahin, Burcu Karataş, Denizcan Mirhanoğlu, Tayyip Şahin, Kasım Şimşek, Mehmet Fatih Sağıl, Mehmet Fıran Uran, Mehmet Magat, Uğur Delibalta Mert Kırşallıoba, Mertcan Turan, Merva Üngör, Mevlüde Harman, Miray Akçakaya Mustafa Gündogan, Sabri Akın, Şiyar Kurtcebe, Tayyip Emre Demir, Yakup Emre Duymuş