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Ak Parti'de Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayında BAE açıklamaları yüzünden görevden alınan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu. Ak Parti Grup Başkanvekilliğine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi

Ak Parti'de Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu!
25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:48

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Youtube'da katıldığı bir programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik söylediği sözler parti içinde rahatsızlığa neden olmuştu.

Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" demişti.

YERİNE YILMAZ TUNÇ GETİRİLDİ

Özkan'ın tartışmalara neden sözlerinin ardından TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

Etiketler; #youtube #cahit özkan #ak parti grup başkanvekili #yılmaz tunç
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