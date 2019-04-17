AK Parti'de Şengül'den halefine destek

AK Parti İzmir eski İl Başkanı Aydın Şengül, kendisinden boşalan göreve atanan Kerem Ali Sürekli’nin başarılı olacağına inancının tam olduğunu söyledi. Şengül, “Çatışmadan uzak, ılımlı ve uzlaşmacı bir kişiliğe sahip olan Sayın Sürekli’nin İzmir ve partimize önemli katkılar vereceğini düşünüyorum. İl Başkanı olmasına partimiz adına sevindim” dedi.

Aydın Şengül, Genel Merkez tarafından İl Başkanı olarak görevlendirilen Kerem Ali Sürekli ile AK Parti’nin kuruluş aşamasından bu yana birlikte olduklarını hatırlattı.

Çok emek verdi

Şengül, ”Sayın Sürekli, partimizde büyük emeği olan, bugüne kadar önemli görevler üstlenen, tecrübeli bir kişi. Aynı zamanda partimizin hafızası olarak görülebilir. Ben de deneyim ve birikimimle kendisine her zaman destek olmaya hazırım. Birileri, ‘Küçük olsun benim olsun, makama benim istediğim kişi gelsin’ diye mücadele etmiş olsa da bu süreçte sağduyu kazandı. Bu durum da partimiz adına yararlı oldu. Sayın Sürekli’nin yeni görevinin, İzmir ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.