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AK Parti'de şok! Manidar sözlerle istifa etti!

AK Parti'de şok! Manidar sözlerle istifa etti!
20 Ekim 2022 Perşembe 11:58

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Ahmet Eşref Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2003'te üyesi olduğum AK Part'ide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ak parti #istifa #ahmet eşref fakıbaba
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